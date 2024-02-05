شكرا لقرائتكم خبر عن محامى مغنى الراب كيلر مايك يعلن إطلاق سراحه والاحتفال بجوائز الجرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشرطة الأمريكية سراح مغني الراب كيلر مايك بعد إلقاء القبض عليه بتهمة الاعتداء بالضرب خلال حفل توزيع جوائز الجرامي الـ66 الذى أقيم منذ ساعات، وأكد محامي مغني الراب لمجلة Variety بعد إطلاق سراح مايك قائلا، "لقد خرج وسيحتفل بفوزه الليلة".



كيلر مايك

جاء ذلك بعدما ألقت قوات الشرطة في مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس القبض على مطرب الراب كيلر مايك، وقامت بتكبيله وسط الحضور، بعد الفوز بثلاث جوائز في حفل الجرامي الـ66 المقام حالياً، حيث وثق أحد الصحفيين لحظة القبض على المطرب واصطحابه خارج المسرح.

وفاز مايك فى جميع الفئات الثلاث التي تم ترشيحه فيها اليوم، أفضل أغنية راب وأفضل أداء راب عن أغنيته "Scientists and Engineers" وأفضل ألبوم راب "Michael"، وهو ألبومه السادس الذي صدر في يونيو 2023.