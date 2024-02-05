جاي زي يستحضر كانييه ويست في حفل “غرامي” ويلقي خطابًا صادمًا دعمًا لبيونسيه.

فازت بيونسيه بأكبر عدد من جوائز غرامي في التاريخ وصلت الى ٣٢ جائزة، لكنها لم تحصل أبدًا على جائزة ألبوم العام، وقد حرص “جاي زي” على ذكر ذلك خلال خطاب قبوله لجائزة Global Impact.

هذه اللحظة اعادت بالذاكرة العديد من المعجبين الى لحظة مقاطعة مغني الراب “كانييه ويست” خطاب حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لتايلور سويفت التي فازت بجائزة ألبومها الرابع لهذا العام في حفل توزيع جوائز غرامي لهذا العام ، ما أعاد إلى الاذهان لحظة مقاطعة كانييه ويست.

وقد فاز “جاي زي” بجائزة خاصة وهي د. Dre Global Impact Award – تقديرًا لإرثه الموسيقي. ولكن اثناء تسلّمه التكريم لفت الانتباه بالخطاب الذي استخدمه على المسرح، حيث شكّك فنان الهيب هوب، البالغ من العمر ٥٤ عامًا، في العملية التي تكمن وراء الفئات التي تمّ التصويت عليها.

وقال جاي زي الذي حضر الاحتفال برفقة زوجته بيونسيه وابنتهما بلو ايفي: “نريد منكم جميعًا أن تقوموا بالأمر بشكل صحيح. على الأقل أن تقتربوا من الصواب. الخليج 365، اعلم إنه أمر شخصي لأنه، كما تعلمون، الموسيقى تعتمد على الرأي”.

واضاف: “لكن، كما تعلمون، هناك بعض الأشياء – لا أريد إحراج هذه السيدة الشابة(عانياً بكلامه زوجته بيونسيه التي كانت تستمع اليه من مكانها)، لكنها حصلت على جوائز غرامي أكثر من أي شخص آخر ولم تفز أبدًا بجائزة ألبوم العام . لذا، حتى بمقاييسكم الخاصة، هذا لا ينجح.حصلت خلال مسيرتها على أكبر عدد من جوائز غرامي، ولكن لم تفز أبدًا بألبوم العام.” وتوجه جاي زي الى بيونسيه منهياً بالقول “احرصي على الظهور دائماً الى حين ينادونكِ بالعبقرية ويمنحوكِ ما تستحقين”.

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نشير ان “ويست” قال لـ “سويفت” في عام ٢٠٠٩ عندما قبلت جائزة أفضل فيديو أنثى في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards: “يا تايلور، أنا سعيدة حقًا من أجلك. سأدعك تنتهي، لكن بيونسيه لديها أحد أفضل مقاطع الفيديو على الإطلاق”.