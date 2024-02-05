هل سيفقد "شراب التوت" إحدى شخصياته؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية ان مسلسل "شراب التوت" لن تموت فيه أي شخصية، وذلك بعد تداول اشاعات مؤخرا مفادها ان أحد الممثلين سيترك العمل.



وكان قد تحدث فاروق تورغوت منتج المسلسل التركي "شراب التوت" عن شخصية "نورسيما" وتأثيرها في هذا العمل، اذ انه قال: "إذا كانت نصف النساء في هذا البلد يرتدين الحجاب، فمن المهم احترامهن وإظهارهن على الشاشة.

و أضاف: "الشخصية النسائية القوية في العالم المحافظ مهمة جدًا، لقد نجحنا في عكس ذلك بـ شخصية نورسيما و جذبنا الانتباه".