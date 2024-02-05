ميرنا وليد - بيروت - شوقت الفنانة العالمية أريانا غراندي متابعيها، لألبومها الغنائي السابع في مسيرتها الفنية "إيتيرنل سانشاين".

وأعلنت أريانا، من خلال منشور على حسابها الرسمي، أن موعد طرح الألبوم سيكون في آذار/مارس.

ونشرت غراندي مقطع فيديو لخطابها الذي لم تستطع خلاله حبس دموعها أثناء حديثها عن أغانيها الجديدة، وتحدثت فيه بتأثر شديد عن كواليس التحضير للألبوم.

وأعربت أريانا خلال الخطاب عن شعورها بالقلق والتوتر مع بدء العد العكسي لطرح الألبوم، كما كشفت عن تفاصيل الأغاني، وقالت: "أردت أن أشارككم هذا الشعور الغريب والجميل. إنّه ألبوم مختلف تماماً، أغنياته كلها جديدة ومتميزة، وتشكل تجربة فريدة".

ولفتت إلى أن الألبوم يتضمن بعض الأغاني الهادئة والرومانسية، بينما البعض الآخر تتمنى أن تلعب دوراً، وتترك التأثير الذي يتوقعه منها الجمهور.

وقالت غراندي للموظفين: "أنتم تعرفون كيف أنا، وتعرفون كيف تسير هذه الأمور"، وأثناء حديثها عن الأغاني الجديدة، حاولت لملمة دموعها من شدة تأثرها، واصفة نفسها بأنها "عاطفية جداً".



كانت هذه تفاصيل خبر أريانا غراندي تتحدث عن ألبومها الجديد بتأثر شديد وتكشف موعد طرحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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