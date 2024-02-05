بالفيديو: يعقوب بوشهري يستعرض الساعات الرولكس التي يملكها

نشر يعقوب بوشهري، المشهور على تطبيق سناب شات، مقطع فيديو يستعرض فيه مجموعته من ساعات رولكس الفاخرة التي يمتلكها.

في الفيديو، أعرب بوشهري عن ادمانه ومتعته في شراء الساعات، مشيراً إلى أنه يفضل شراء الساعات التي تناسب الميزانية التي يحددها لنفسه. كما أوضح أنه يميل إلى شراء الساعات بالأسعار التي يتوافق معها، وذلك بناءً على اهتمامه الشخصي بالتصميم والجودة.

من ثم، قام بوشهري بعرض مجموعته من ساعات رولكس، وأشار إلى أن إحدى الساعات تحتوي على ألماس، بينما لم يرتدي ساعة أخرى منذ اقتنائها وحتى الآن.

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