شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تدخل التاريخ بسبب الجرامى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت المغنية العالمية تايلور سويفت التاريخ في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2024 بعد فوزها بجائزة أفضل ألبوم لهذا العام للمرة الرابعة عن ألبومها Midnights، ما يجعلها أول شخص يفوز بأربع جوائز في هذه الفئة، متفوقة على فرانك سيناترا وستيفي ووندر وبول سايمون، الذين تعادلوا جميعًا، بثلاث جوائز.

وفي إحدى المفاجآت الأخيرة في تلك الليلة التي أقميت منذ ساعات، تم تقديم الجائزة من قبل المغنية الأيقونية سيلين ديون، التي لم تظهر علنًا مؤخرًا منذ تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب في عام 2022، وقد تم تقديم ديون من قبل المضيف تريفور نوح بعد أداء بيلي جويل لأغنيته الجديدة الأولى في 17 سنة.



تايلور سويفت

بعد فوزها، احتضنت سويفت زملائها بحماس وأحضرت العديد منهم، بما في ذلك المنتج جاك أنتونوف ومهندسة الصوت لورا سيسك، على المسرح أثناء استلامها جائزتها التي صنعت التاريخ.

شكرت مغنية Midnights منتجيها، بما في ذلك أنتونوف، وسلطت الضوء على زميلتها المرشحة لجائزة ألبوم العام وصديقتها المغنية العالمية لانا ديل راى، التي ظهرت في أغنية Midnights "Snow on the Beach"، وأنهت كلمتها بشكر معجبيها والقول إنها متحمسة للأداء في طوكيو، المحطة التالية في جولة Eras.

على مدار مسيرة سويفت المهنية، تم ترشيحها لـ 52 جائزة جرامي، ويمثل تمثال ألبوم العام الذي حطم الأرقام القياسية فوزها الرابع عشر.

لم تكن هذه هي الجائزة الوحيدة التي فازت بها سويفت، حيث حصلت على جائزة الحاكي الذهبي لأفضل ألبوم Pop Vocal لـ Midnights، وأعلنت أن لديها ألبومًا جديدًا بعنوان The Tortured Poets Department، والذي سيصدر في 19 أبريل المقبل.