أول ظهور لـ بيلي جويل بعد أكثر من عقدين على مسرح الجرامى

القاهرة - سامية سيد - عاد عازف البيانو والمغنى العالمى بيلي جويل إلى مسرح الجرامي للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن بأداء أغنية "Turn The Lights Back On"، حيث أقيم حفل توزيع جوائز جرامي السادس والستين منذ ساعات في Crypto.com Arena في لوس أنجلوس.



على الرغم من أن فناني الأداء في حفل توزيع جوائز جرامي غالبًا ما يقتصرون على الفنانين الذين تم ترشيحهم في القائمة المختصرة، إلا أن جويل ليس مؤهلاً لأي فئة هذا العام، ومع ذلك، فإن ظهوره يأتي بعد إصدار "Turn The Lights Back On"، وهي أول مقطوعة جديدة له منذ عام 2007.

قدم جويل أداءً مثيرًا لأغنيته المنفردة الجديد وهو جالس على بيانو أسود كبير، محاطًا بالموسيقيين الداعمين، وكان من بينهم مغني الجاز الأيسلندي الصيني لوفي، وبعد تسليم جائزة ألبوم العام، عاد جويل إلى المسرح ليؤدي أغنيته التي صدرت عام 1980 بعنوان You May Be Right.

كان ظهور جويل بمثابة أول مرة له على مسرح جرامي منذ عام 2002 عندما أدى في هذا الحدث مع توني بينيت، حيث قدم الثنائي عرضًا لأغنية "New York State Of Mind" لجويل في الحفل في ذلك العام، وأومأ برأسه إلى إدراج الأغنية في ألبوم بينيت لعام 2001 "Playin" With My Friends: Bennett Sings The Blues.

وقال جويل في حلقة حديثة من برنامج Audacy Check In، إنه فقد حب كتابة الموسيقى الجديدة، وأوضح: "الموسيقى ممتعة، وكانت موسيقى الروك أند رول ممتعة، كان الأمر كله يتعلق بالاستمتاع، وقد فقدت ذلك نوعًا ما، وأطفأت الأضواء لأن الأمر لم يعد ممتعًا بعد الآن".

وأضاف أنه على الرغم من أن آخرين حاولوا إعادته إلى الاستوديو في السنوات الفاصلة، إلا أنه "قاوم ذلك دائمًا". وقال جويل: "لقد تجنبت ذلك عمداً لأن كتابة الأغاني أصبحت مؤلمة".