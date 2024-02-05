شكرا لقرائتكم خبر عن ديكورات مبهرة وأزياء مميزة وإضاءة لافتة.. الصور الأولى من مسلسل الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” الصور الأولى من مسلسل " الحشاشين " والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتظهر الصور النجم كريم عبد العزيز بطل العمل وميرنا نور الدين التي تشاركه البطولة مع عدد كبير من النجوم، منهم فتحي عبد الوهاب ونيقولا معوض وإسلام جمال.

وتظهر الصور الديكورات المبهرة التي يقدمها المسلسل والأزياء المميزة لتلك الفترة التاريخية والإضاءة اللافتة والتي تؤكد أن الجمهور على موعد مع واحد من أهم وأضخم إنتاجات شهر رمضان الكريم.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة. وكان النجم كريم عبد العزيز طرح برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح". "الحشاشين" ليسوا أشخاصا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.



مسلسل الحشاشين



كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين



مسلسل الحشاشين



كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين



مسلسل الحشاشين



كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين في مسلسل الحشاشين



فتحي عبد الوهاب في مسلسل الحشاشين



كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين



إسلام جمال في مسلسل الحشاشين



نيقولا معوض في مسلسل الحشاشين



فتحي عبد الوهاب مسلسل الحشاشين



كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين