أول تعليق من محمد الترك على سجن دنيا بطمة.. وما قاله أثار تعجب المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - تحدث المنتج البحريني محمد الترك في أول تعليق له، بعد القبض على زوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، لتنفيذ حكم الحبس لمدة عام بسبب قضية حساب حمزة مون بيبي.
وقال محمد الترك في بث مباشر عبر حسابه الرسمي، أنه لا يتمنى السجن لأحد سواء كان قريباً أو حبيباً أو عدواً، ووصف الأزمة التي تعرضت لها بطمة بشيء يوجع القلب، دون ذكر اسم طليقته.
وأضاف محمد: "الله يصبر أهلها ويصبر الناس اللي يحبونها"، وأشار إلى أنه تعرض خلال الفترة الأخيرة لانتقادات كثيرة بعد أزمته مع دنيا، ولفت إلى أنه لم يرد على أحد من مهاجميه، ولم يخرج للحديث عن هذا الأمر.
ووصف محمد المنتقدين خلال الفترة الماضية، والذين تدخلوا في حياته الشخصية، بالـ "تافهين وحشرات السوشيال ميديا"، وأكد أنه قادر على الحفاظ على حياته الشخصية ولا يحتاج من يتدخل فيها.
ولفت الترك إلى أن البعض كان ينتظر منه الخروج للشماتة في سجن دنيا بطمة لكنه لن يفعل ذلك، وقال: "الدنيا دوارة، اليوم ضحكت على غيرك باكر يضحك عليك مليون".
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