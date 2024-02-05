عمرو دياب يدعم فنانة شابة بهذه الطريقة

ميرنا وليد - بيروت - دعم الفنان المصري عمرو دياب الشابة همسة، إبنة الفنانين أركان فؤاد ونادية مصطفى، التي بدأت تشق طريقها في عالم الفن، حيث قام بإعادة مشاركة الجمهور مقطع فيديو لها وهي تؤدي أغنيته "قصاد عيني".



ولفتت همسة الأنظار لها بصوتها العذب وتمكّنها من الغناء، حيث ظهرت وهي تغني "قصاد عيني" من دون موسيقى، أما همسة فأعادت نشر منشور عمرو دياب، وكتبت: "الأفضل والوحيد عمرو دياب، شكراً لك على مباركتنا بموسيقاك وإرثك العظيم".

وقد اختتم الفنان المصري عمرو دياب حفل Joy Awards وقدم لوحة غنائية وغنى أغنية "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير مع الحاضرين وعندما انتهى من كلامه ألقى كلمة عفوية اعترف فيها انه غنى Play Back واشار الى انه يفضل الغناء على الكلام لكنه استغل الموقف لتقديم الشكر للمستشار وكل القيمين على الحفل.

تصريح عمرو دياب الذي لا يحب الكلام والتصريحات الاعلامية تصدر الترند اذ اشاد الجمهور بعفويته واحترم ذكاء المشاهد الذي كان سيستطيع ان يدرك انه غنى عبر تقنية الـ Playback ولم يدعي انه غنى مباشرة.