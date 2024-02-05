زين العمر بصورة نادرة مع الشحرورة صباح

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني زين العمر صورة له مع الراحلة الشحرورة صباح على حسابه الخاص، وقد عليها بالقول: "أن تقرأ التاريخ شيء عظيم، لكن أن تقف الى جانبه شيء لا يوصف، صورة بحفلة مع الصبوحة كان عمري 15 سنة، الخالدون لا يرحلون، بقلبي دايماً صباح الشحرورة الخالدة".



على صعيد آخر كان قد طرح زين العمر في السابق اغنية بعنوان "يا نيّالي" على طريقة الفيديو كليب

وقد تقدم الفنان وسام الأمير بالتهنئة لـ زين العمر على العمل، الذي اعتبره "كامل الأوصاف"، وهو الذي كتب ولحن الأغنية.