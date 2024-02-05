عم وديع الشيخ يطالب بالتحقيق في وفاة شقيقه نادر الشيخ

ميرنا وليد - بيروت - برزت في الفترة الأخيرة إطلالات لشقيق والد الفنان وديع الشيخ المدعو جمال الشيخ وهو يطالب بالتوسع بالتحقيق في قضية وفاة شقيقه الفنان الراحل نادر الشيخ حيث شكك في الرواية الامنية و تقارير الطبيب الشرعي وتقرير المستشفى التي نقل اليها اخوه بعد ان تضاربت الاخبار حول تعرضه الى طلق ناري في منزل نجله نادر وإصابته بأزمة صحية فارق على اثرها الحياة .
جمال الشيخ يطالب بالتوسع بالتحقيق مع العلم أن الفنان وديع الشيخ نفى كل الفرضيات الاخيرة و اغلق بوابة الحديث عن هذا الموضوع ، مع العلم ان تشكيك جمال الشيخ بصيغة وفاة شقيقه ليست بمحلها لان التحقيقات حصلت تحت أشراف أجهزة أمنية لها وزنها في لبنان و المستشفى التي نقل اليها ليست مستوصفاً شعبياً كي يتم التلاعب في ملف حساس متعلق بوفاة شخص .
حتى الان لم يرد وديع على شقيق والده الذي مازال يطالب بالتوسع في قضية وفاة نادر الشيخ.
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