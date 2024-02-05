شاهد ظهور مفاجئ لسيلين ديون في حفل غرامي رغم مرضها

فاجأت المغنية الكندية سيلين ديون الجميع بحضورها في نهاية حفل توزيع جوائز “غرامي”، وذلك لتقديم جائزة ألبوم العام، على الرغم من إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب التي أعلنت عنها في ديسمبر 2022.

وصعدت سيلين على المسرح على أنغام أغنيتها الشهيرة “The Power of Love”، بينما شوهدت المغنية الأمريكية تايلور سويفت تُؤدّي الأغنية بحماس أثناء صعود أيقونة البوب، التي سلمتها جائزة ألبوم العام عن ألبومها “Midnights”.

ووقفت سيلين على خشبة المسرح، ووجهت كلمة للجمهور قبل تقديمها الجائزة، وقالت: “شكرًا لكم جميعًا! عندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقًا من قلبي.. أولئك الذين حظيوا بفرصة التواجد في حفل توزيع جوائز “غرامي” يجب ألا يعتبروا الحب الهائل والفرح الذي تجلبه الموسيقى لحياتنا، وللناس في جميع أنحاء العالم بالأمر المفروغ منه”.

احتفال تايلور سويفت:

احتفلت تايلور سوفت، 34 عامًا، بفوزها بجائزة “ألبوم العام” عبر معانقة سيلين ديون، وجرى تصويرهما معًا خلف الكواليس.

إطلالات متشابهة:

واختارت المغنيتان إطلالات شبه متطابقة، حيث تألقتا بفساتين مذهلة تميزت بطيات ملفوفة بطريقة أنيقة وبفتحة جانبية تصل لأعلى الفخذ. فارتدت سيلين فستانًا وردي فاتح نسّقته مع معطف أصفر طويل وفضفاض، بينما اختارت تايلور فستانًا أبيض أنيق من توقيع دار الأزياء Schiaparelli.

حالة سيلين الصحية:

مع خروج ديون من دائرة الضوء، قامت شقيقتها، كلوديت ديون، بإبقاء معجبيها على اطلاع دائم بحالتها. ففي ديسمبر الماضي، كشفت كلوديت أن المتلازمة أثرت على قدرة سيلين على المشي والغناء، وبالتالي توقف جميع عروض سيلين الحية وجولاتها المجدولة.

مقابلة كلوديت:

وقالت كلوديت في مقابلة مع مجلة 7 Jours الفرنسية: “إنها تعمل بجد، لكنها لا تملك السيطرة على عضلاتها.. ما يحطم قلبي هو أنها كانت منضبطة دائمًا. لقد عملت دائمًا بجد”.

آخر ظهور لـ سيلين:

يذكر أن سيلين ديون شوهدت علنًا في نوفمبر 2023، عندما حضرت الحفل الغنائي للمغنية كاتي بيري في مدينة لاس فيغاس. ثم جرى تصويرها أيضًا في نفس الوقت تقريبًا في مباراة للهوكي.