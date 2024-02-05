خطفت خبيرة التجميل فوز الفهد، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها بإطلالة جذابة. ظهرت فوز الفهد، بفستان أنيق أبيض اللون مع إكسسورات رقيقة وحقيبة يد أنيقة.

وكانت فوز الفهد تحدثت عن عملها السابق لافتة إلى أنها قدمت استقالتها من الدوام دون علم والدها.

وقالت فوز الفهد أن قيمة راتبها في العمل السابق كان 900 ريال. شاهد أيضاً: بالفيديو: فوز الفهد تكشف سبب تقديمها لاستقالتها من عملها بدون علم والدها

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: فوز الفهد تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.