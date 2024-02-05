شاهد لحظة القبض على مغن أميركي شهير بعد فوزه بـ3 جوائز غرامي

أوقفت شرطة لوس أنجلوس مغني الراب الأميركي كيلر مايك بعد فوزه بثلاث جوائز “غرامي”.

وتم توقيفه مباشرة بعد الاحتفال، بينما كان يمر عبر ممرات ملعب “كريبتو أرينا”.

وظهر المغني في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مكبّلاً ومحاطًا بعناصر الشرطة. سبب التوقيف: أفاد أحد مسؤولي أمن الملعب لمجلة “هوليوود ريبورتر” أن توقيف كيلر مايك لا علاقة له بالاحتفال.

لم يتم الكشف عن سبب التوقيف بشكل رسمي من قبل السلطات. جوائز “غرامي”: حصل كيلر مايك على 3 جوائز “غرامي” من بينها جائزة أفضل ألبوم راب عن ألبومه “مايكل”.

تم توزيع الجوائز خلال احتفال تمهيدي أقيم قبل الاحتفال الرئيسي. تصريحات كيلر مايك: صرّح كيلر مايك بعد فوزه: “لقد حاولت عمداً أن أصنع أفضل ألبوم في العالم”.

أراد من خلال ألبومه “مايكل” أن يروي قصة فتى أسود نشأ في غرب أتلانتا، وأن يُظهر للعالم أن قصة السود لا تتعلق بالضحية والهزيمة، بل بالقدرة على الفوز والازدهار.

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