شاهد ظهور نادر للدكتورة خلود وهي طفلة

أثارت الدكتورة خلود، المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، انتباه الجميع بظهور نادر لها.

وفي مقطع فيديو يبدو أنه من مقابلة تلفزيونية لها في طفولتها، ظهرت الدكتورة خلود بملامح بريئة وفي سن صغير.

وسألها مقدم البرنامج عن اسمها الكامل، وأجابته بأنها خلود وليد خالد، وأكدت أنها كانت في الصف الثاني، وأنها تحب الرسم.

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