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شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز متابعيها بصور وفيديوهات من أمام الكعبة أثناء أدائها لمناسك العمرة.
ويعتبر هذا الظهور هو الأول بعد طلاقها من زوجها الفنان أحمد العوضي.
ونشرت ياسمين مجموعة من الصور والفيديوهات على حسابها الشخصي في “إنستغرام”، استخدمت فيها خاصية القصص القصيرة.
انتشرت هذه الصور على عدة صفحات، وأشار المعلقون إلى أن ملامح الحزن كانت واضحة على وجه ياسمين، وذلك بسبب انفصالها عن العوضي.
وانفصل الفنانان المصريان بشكل مفاجئ قبل بضعة أسابيع، حيث أعلنا طلاقهما عبر حساباتهما في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد زواج استمر لمدة 4 سنوات.
وبعد أسبوع تقريبًا من الطلاق، تعرض العوضي لمشكلة صحية طارئة أدت إلى نقله إلى المستشفى. قامت ياسمين بزيارته والاطمئنان على حالته قبل أن يسمح له الأطباء بالمغادرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طلاقها.. شاهد ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة بأول ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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