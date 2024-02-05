شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد السيد راضى.. ترأس اتحاد الفنانين العرب وألف أعمالا مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين 5 فبراير، مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل الكبير السيد راضى الذى اشتهر بتقديم أدوار عديدة ترك من خلالها بصمته المميزة في عالم التمثيل، إلا أنه أيضًا اشتهر خلال مسيرته بدوره الإداري بعدما ساهم في تأسيس مسارح ببلدان عربية، وغيرها من الأمور الذى نتطرق لها في التقرير التالى.

الفنان الراحل ترأس اتحاد الفنانين العرب، كما أسس المسرح الليبى بمدينة بنى غازى، أيضاً ساهم فى تأسيس مسرح الطفل فى فلسطين، وفي تونس.

أخرج الفنان الراحل أكثر من 25 عملا مسرحيا، كما عُرف بتأسيس مسرح الطفل في مصر عام 1983.

ربما لا يعلم كثيرون أن الفنان الراحل حصل على لقب فنان قدير بقرار رئيس الوزراء عام 1985.

بعيداً عن التمثيل والمسرح، اشتهر بالتأليف أيضاً، بعدما كتب 5 مسلسلات ألفها وكتب القصة والسيناريو منها، "حكيم روحانى حضرتك" عام 1999، "موعد مع الشهرة" عام 2002، "حرب الدخان" عام 2004، "الرقص مع الزهور" عام 2005، "سكة اللى يروح" عام 2007.

وفى التمثيل ترك بصمة كبيرة، بأدوار عديدة، منها دور الإسرائيلى فى مسلسل رأفت الهجان الذى لعبه باقتدار شديد، ونال عنه جوائز عديدة.