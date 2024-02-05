دياب وأمير المصري أولاد ميرفت أمين في مسلسل "مليحة"

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة الكبيرة ميرفت أمين لبلاتوهات الدراما المصرية، لتصوير دورها في مسلسل مليحة، مع كل من محمد دياب، وأمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، أشرف زكي، وكوكبة كبيرة من النجوم والنجمات الشباب، وتؤدي أمين دور سيدة تدعي حنان والدة كل من "دياب، وأمير المصري" خلال أحداث الذي يتولي إخراج المخرج الكبير عمرو عرفة.

مسلسل "مليحة" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، والذى يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول القضية الفلسطينية، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا عزت الجزار .

وبدأ صناع المسلسل التصوير الأيام الماضية، حيث صور كل من الدكتور أشرف زكى والفنانة حنان سليمان، ومن المقرر أن يبدأ دياب تصوير دوره في العمل خلال الأيام المقبلة .