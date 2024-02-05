حلمي عبد الباقي يطرح أغنية "عيش وملح".. غدًا

القاهرة - سامية سيد - يطرح غدًا الثلاثاء النجم حلمى عبد الباقي أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "عيش وملح" على منصات السوشيال ميديا واليوتيوب، ومن المقرر أن تحمل عددًا من المفاجآت ويظهر بها بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة، وهى من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى.

ويعيش حلمى عبد الباقى حالة من النشاط الغنائى خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون في عدة أغانى مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين ويطرحها على طريقة السينجل.





وقال حلمي عبد الباقى إنه اتجه إلى التعاون مع مجموعة من الشباب قائلاً: "لا بد أن يكون هناك دم جديد، وأتعاون مع أى فنان لديه موهبة حقيقية، وكلنا بدأنا صغارا وحققنا نجاحات بعد ذلك، وأنا أسمع كل الأغانى واختار ما يناسبنى".

وأحيا مؤخرا النجم حلمى عبد الباقى حفلا غنائيا في ساقية الصاوى، وقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور منها ذكريات وعشان خاطرى وبهية، ورفعت شعار كامل العدد.