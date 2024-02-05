بالفيديو- أغنية “انتقام” مايلي سايرس تفوز بجائزة في حفل غرامي وهكذا رافقت اوبرا وتايلور سويفت مايلي رقصًا

ظهرت مايلي سايروس مع صديقها ماكس موراندو في لحظة نادرة في حفل توزيع جوائز غرامي السنوي السادس والستين.

وتبادلت مغنية “flowers”، البالغة من العمر ٣١ عامًا، وعازف الدرامز، البالغ من العمر ٢٥ عامًا، قبلة حميمة على طاولتهما داخل حفل توزيع الجوائز، حيث مال كل واحد منهما لإظهار بعض الحب للآخَر.

حظيت “سايروس” بليلة ناجحة في حفل توزيع جوائز غرامي، بعدما فازت بجائزتَين عن أفضل أداء بوب منفرد وتسجيل أغنية العام.

اعتلت سايروس المسرح لتقدّم أغنية “Flowers”. وعندما بدأت بالغناء، مازحت الحضور حول افتقاره المفترض للطاقة، قائلة: “لماذا تتصرفون وكأنكم لا تعرفون هذه الأغنية؟”

أشارت لاحقًا خلال ادائها إلى فوزها الكبير من خلال تغيير كلمات أغنيتها المنفردة إلى “لقد فزت للتو بأول جائزة غرامي”. في إشارة إلى فوزها في وقت سابق في الحفل عن فئة أفضل أداء بوب منفرد عن أغنية “Flowers”.

مايلي، التي تسلّمت الجائزة من النجمة ماريا كاري، كشفت في خطابها ان هذه هي المرّة الأولى التي تفوز بها بجائزة غرامي وهي محظوظة لأن هذا يحدث وسط كبار النجوم معلنة عن تأخرها عن الحفل بسبب الأمطار الا انها لم تكن لتحزن ان فوّتت الحفل والجائزة بقدر حزنها على تفويت لقاء مارايا كاري. وشكرت مايلي الجميع في الحفل كما شكرت اصدقاءها ووالدتها وشقيقتها وخلال كلمتها تمنت مايلي الا تكون قد نسيت أن تشكر أحداً لتضيف بسرعة “نعم لقد نسيت ان ارتدي ثيابي الداخلية”.

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كما رصدت الكاميرا الاعلامية أوبرا وينفري وتايلور سويفت وهما ترقصان اثناء اداء مايلي سايرس للأغنية على المسرح. http://www.instagram.com/p/C29HmSWIb8o/

وكانت آخر مرة ظهرت فيها نجمة قناة ديزني السابقة على مسرح غرامي في عام ٢٠١٩، عندما تعاونت مع شون مينديز في دويتو لأغنيته “In My Blood”.

دعم “موراندو” صديقته نجمة البوب بين الحضور، وبقيت الأضواء مسلطة على سايروس عندما لم يسِر الثنائي معًا على السجادة الحمراء.

بدأت علاقة سايروس وموروندو، وهو عازف الطبول في فرقة Liily، لأول مرة في عام ٢٠٢١ . ولكن ابقيا علاقتهما تحت الاضواء خاصة ان علاقتهما بدأت بصداقة وتحوّلت الى حبّ فيما بعد.

عمل موروندو أيضًا مع سايروس في ألبومها Endless Summer Vacation، وشارك في صنع “Handstand” و”Violet Chemistry”.

في شهر يناير، احتفلت سايروس بالذكرى السنوية الأولى لأغنيتها الناجحة “Flowers”، حيث شاركت منشورًا على موقع انستغرام: “منذ عام واحد في مثل هذا اليوم بدأت “فلاورز” في إسعاد الناس وهذا ما يجعلني سعيدة. أحبكم. شكرًا لكم”.