ميرنا وليد - بيروت - خطفت النجمة العالمية تايلور سويفت القلوب بإطلالتها المميزة للغاية في حفل توزيع جوائز الـ Grammy's الذي أقيم ليلة أمس.

وقد إختارت تايلور فستاناً باللون الأبيض من مجموعة Schiaparelli للهوت كوتور، طويل وضيق بفتحة عالية على إحدى الساقين وذيل طويل وراءها، ونسقت معه قفازات أوبرا باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، فضلت تايلور أن تترك شعرها منسدل على جهة واحدة، وطبقت ماكياج قوي يليق بجمالها.

وقد حصدت تايلور سويفت جائزة أفضل ألبوم عن ألبومها Midnights، كما حصدت جائزة أخرى، وظهرت في عدة مقاع فيديو وهي تتفاعل بشكل كبير مع نيل الفنانات على الجوائز، كما أعلنت عن قرب إصدار ألبومها الجديد.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة تايلور سويفت بحفل الـ Grammy's تخطف القلوب.. بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.