بدر الشعيبي يطلق أغنية "في بالي" ويهديها لمتابعيه

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان السعودي بدر الشعيبي عن طرح أفنية "في بالي".

وشاك بدر الشعيبي متابعيه صورة له، وأرفق بتعليق أعلن فيه عن طرح أغنية "في بالي" وأهداها لمتابعيه.

وقال بدر في تعليقه: "أهديكم جديدي أغنية في بالي.. حالياً على قناتي في اليوتيوب وجميع المنصات، أتمنى أن تحوز على رضاكم.. وتكون جزءاً منكم".

يذكر أن بدر خاض لأول مرة تجربة الإخراج، وأخرج عمل للكبار، وهي مسرحية "كان يوم أسود"، وقال الشعيبي تعليقاً على تجربته: "سعادتي لا توصف في أول إخراج لي لعمل كوميدي للكبار من بطولة نجم المسرح الكوميدي وصاحب الفكر المختلف النجم عبدالعزيز النصار"

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