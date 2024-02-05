ميرنا وليد - بيروت - غنت الفنانة الأميركية مايلي سايروس على المسرح في حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2024 ليل الأحد.

وأشعلت مايلي سايروس المسرح في الحفل بغنائها أغنيتها الناجحة "Flowers"، من ألبومها "Endless Summer Vacation".

وظهرت مايلي على المسرح بإطلالة رائعة، إذ ارتدت فستاناً قصيرًا باللون الفضي من تصميم "بوب ماكي".

وظهرت سايروس في مقطع فيديو وهي ترقص مع الحاضرين، بما في ذلك تايلور سويفت وكيلسي باليريني.

يذكر أنه لأول مرة تؤدي سايروس أغنيتها الناجحة على الهواء مباشرة منذ إصدارها العام الماضي.

وأدخلت سايروس أسلوبها الخاص في الأداء، وأضافت بعض الجراة في النهاية.

وأضافت سايروس بعض الكلمات عند غنائها الأغنية، ويعتقد أن هذه الكلمات موجهة إلى زوجها السابق الممثل ليام هيمسوورث.

وقالت سايروس: "لم أرد أن أتركك، ولكن كان علي ذلك. لم أكن أرغب في القتال، لكننا فعلنا ذلك."

وأضافت في الأغنية: "بدأت في البكاء ولكن بعد ذلك تذكرت أنني فزت للتو بأول جائزة غرامي!".



كانت هذه تفاصيل خبر مايلي سايروس تثير الجدل في أداء استثنائي لـ أغنيتها الشهيرة "Flowers" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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