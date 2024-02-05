"أنت عمري" .. 60 عامًا على أسطورة أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب

ياسر رشاد - القاهرة - في مثل هذا اليوم منذ 60 عامًا، مساء الخميس خمسه فبراير عام 1964، كان لقاء السحاب الذي انتظره الملايين في مصر والعالم العربي اغنيه تجمع بين العملاقين كوكب الشرق أم كلثوم و موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بأغنيه أنت عمري كلمات الشاعر الكبير احمد شفيق كامل.

أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب

الجميع يعلم أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان وراء الجمع بين ام كلثوم وعبد الوهاب الذي ألح بشده للجمع بينهما ولا نعلم بالضبط ما السبب في تأخر التعاون بينهما استخدم عبد الوهاب عصاره خبرته في تلحين أنت عمري كانت المره الأولي التي يظهر فيها الجيتار في عزف أغنيه لكوكب الشرق، كان عبد الوهاب في حاله ارتباك شديد وقف خلف الكواليس ليراقب رد فعل الجمهور على الأغنية في مسرح الأزبكية، وشعر بسعاده من حالة الانصات والاستماع والانسجام مع المقدمة الموسيقية وصوت أم كلثوم.

أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب

حققت الأغنيه نجاحًا أسطوريًا في كافه انحاء العالم العربي وتعددت مرات إذاعتها كانت المرة الاولي الذي تلغي فيه الاذاعه السوريه نشره الأخبار من أجل إذاعة الحفل التاريخي تفوق عبد الوهاب علي نفسه في وضع الموسيقي ليكون لحن تاريخي يليق بالعملاقين ستين سنه مرت ومازالت انت عمري في اسماع ووجدان الملايين بعد النجاح الاسطوري لهذه الاغنيه استمر التعاون بين العملاقين في اغنيات شديده الروعه انت الحب فكروني امل حياتي هذه ليلتي اغدا القاك ودارت الايام واخيرا ليله حب رحم الله العملاقين تمر السنوات ومازال فنهما الخالد باقيا