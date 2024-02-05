شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يوقع كتاب "لماذا.. أشرف زكى" لـ هانى سامى بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، حفل توقيع كتاب "لماذا.. أشرف زكى" للكاتب الصحفي هاني سامي، فى معرض الكتاب.





ويتوافد الجمهور بشكل كبير على معرض الكتاب يوميا لاستمتاع بمتعة شراء الكتب و الأجواء الفنية داخل أرض المعرض، ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، و الدورة الجديدة للمعرض تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، بمشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.