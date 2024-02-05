شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب تصدر The Legend Of Tarzan لـ مارجوت روبى قوائم المشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت البيانات الحديثة لمنصة نيتفلكس تصدر فيلم The Legend Of Tarzan أكثر الأعمال مشاهدة خلال الفترة الماضية، وتم إصدار الفيلم في الأصل عام 2016، وهو من بطولة مارجوت روبي وألكسندر سكارسجارد.

ويعد The Legend Of Tarzan هو الفيلم الإنجليزي الأكثر مشاهدة على نيتفلكس في الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضى، مع 7.6 مليون ساعة بث، وبالرغم من تصدره إلا أن عدد الساعات شهد انخفاضًا عن الأسبوع الذى سبقه عندما احتل المركز الثاني في الترتيب، مع عدد ساعات مشاهدة وصلت إلى 14.4 مليون ساعة.



The Legend Of Tarzan

إعادة سرد القصة الكلاسيكية لطرزان، كان فيلمًا منسيًا إلى حد كبير، وكان قد حقق الفيلم أكثر من 350 مليون دولار في شباك التذاكر، وحصل على آراء محايدة بشكل عام من المعجبين، ومراجعات سلبية من النقاد، وقد تم تصنيفه حاليًا بنسبة 35 في المائة على مجمع المراجعة Rotten Tomatoes.

فيلم The Legend Of Tarzan من إخراج ديفيد ييتس، مخرج أفلام Harry Potter، ويضم طاقم عمل مرصع بالنجوم، بالإضافة إلى صامويل إل جاكسون وجيم برودبنت وكريستوف والتز.

ويلعب سكارسجارد شخصية رجل تم تبنيه وتربيته من قبل القرود عندما كان طفلاً، استنادًا إلى الشخصية الخيالية التي تم إنشاؤها في قصة عام 1912، Tarzan Of The Apes من تأليف إدجار رايس بوروز، فهو أيضًا نسخة مختلفة من فيلم ديزني عام 1999، Tarzan ، والذي أصبح الفيلم الأكثر ربحًا في عام صدوره.

والآن، بعد ما يقرب من ثماني سنوات من صدوره، شهد The Legend Of Tarzan ارتفاعًا ملحوظًا في شعبيته، وقد يكون هذا بسبب شهرة روبي المتزايدة بعد نجاح فيلم Barbie للمخرجة جريتا جيرويج، أو ربما نتيجة لأداء سكارسجارد الذي رشح لجائزة Golden Globe في فيلم Succession الذي حقق نجاحًا كبيرًا على شبكة HBO.