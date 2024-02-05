القبعات المكسيكية تجذب زوار بوليفارد وورلد

تحاكي القبعات المكسيكية في منطقة بوليفارد وورلد، إحدى مناطق موسم الرياض، أزياء وتقاليد دولة المكسيك العريقة، حيث تجذب بدلالاتها المتنوعة ومحاكاتها للعروض الحية زوار المنطقة، لتقدم تجربة ترفيهية فريدة من نوعها.

وتتميز المنطقة المكسيكية بالتنوع في تصميمها الهندسي الذي يشابه بيئة وثقافة آثار ذلك البلد، إلى جانب وفرة المتاجر المتنوعة التي تتيح للزائر الاستمتاع بوقت مميز في تجربة تسوق مشوقة، وقد أسهمت “القبعة المكسيكية” في لفت أنظار الزوار إلى المنطقة لتميزها بتجويفها وحياكتها التي تعكس عادات الأزياء المكسيكية وواحدة من الرموز في بلد المنشأ.

وتقدم المتاجر التي تنتشر في المنطقة المئات من القبعات المكسيكية المتعددة الألوان والأشكال، والتي تعبر كل واحدة منها عن البيئة الريفية والبرية لدولة المكسيك، حيث يمكن للزوار اقتناؤها، إضافة إلى طلب الرسم عليها من قبل سيدات متخصصات في خط الرسومات، منها ما هو شكل الصبار أو الجيتار أو حسب ما يرغب فيه الزائر.

وتقع تلك المتاجر في منطقة المكسيك، إحدى المناطق الفرعية لـ”بوليفارد وورلد”، وتستقبل زوارها يوميا من الساعة الرابعة مساء حتى الساعة الواحدة ما بعد منتصف الليل، ويمكن حجز تذاكر الدخول إلى المنطقة عبر تطبيق وموقعwebook من خلال الرابط: اضغط هنا

وتضم منطقة بوليفارد وورلد عددا من مجسمات دول العالم التي صممت كل واحدة منها بطابع خاص يميّزها، إضافة إلى العديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، وتعد المنطقة واحدة من أكثر مناطق موسم الرياض تنوعا واحتضانا للخيارات الترفيهية القادمة من ثقافات عالمية متعددة، إضافة إلى احتوائها على مجموعة كبيرة من التجارب العالمية، ومتاجر تضم بضائع قادمة من مختلف أنحاء العالم.