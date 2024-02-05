تواجد لبناني في حفل الغرامي .. بحضور إبراهيم معلوف وهبة طوجي

ميرنا وليد - بيروت - حضور لبناني شهده حفل توزيع جوائز غرامي بدورته الـ66 لعام 2024 الذي أقيم على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية حيث أطل الموسيقي اللبناني إبراهيم معلوف وزوجته الفنانة اللبنانية هبة طوجي.

هبة طوجي ارتدت بفستاناً طويلاً براقاً ، كما ارتدى إبراهيم معلوف بدلة سوداء براقة.

وكان إبراهيم معلوف مرشحاً لجائزة أفضل أداء موسيقي عالمي عن Todo Colores التي جمعته بـCimafunk و Tank And The Bangas لكن لم يحالفه الحظ بالفوز، ووضفت هبة إبراهيم أنه بالنسبة لها هو الفائز.

يذكر أن حفل الغرامي شهد حضور عدد كبير من النجوم والمرشحين للجوائز بينهم سيلين ديون وبيونسيه وتايلور سويفت ومايلي سايرس وماريا كاري وإيد شيران وباريس جاكسون وبيلي إيليش ودوا ليبا وداون ريتشارد وكيلي أوزبورن.

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