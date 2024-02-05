أصالة تطرح أحدث أغنياتها " عايشة حالة "

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة السورية أصالة أغنيتها الجديدة "عايشة حالة" من كلمات هانيرجب وألحان محمد عبيه وتوزيع احمد ضياء، وهي ضمن الجزء الثاني من ألبوم "لحقت نفسي".
وكانت قد طرحت أصالة مؤخراً أغنية "صندوق" من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.
كما أطلقت حديثاً أغنيتها "جنة الحب" وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.
يذكر أن من بين كلمات "عايشة حالة":
عايشة حالة قبل مِنَك
طول حياتي معيشتهاش
شُفت فيها وانتَ جَنبي
كل حاجة مشُفتهاش.
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