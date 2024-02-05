ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري أحمد الفيشاوي البوستر الرسمي لأخر أعماله السينمائية و هو فيلم "السيستم" و ذلك عبر حسابه الخاص، و حمس الجمهور لمشاهدة الفيلم حيث علق على المنشور قائلاً: "السيستم هو الحل ٧ فبراير بسينمات مصر و قريباً بالوطن العربي،تأليف احمد مصطفي،فيلم للمخرج أحمد البنداري".
و في وقت سابق، صرح أحمد الفيشاوي قائلاً : "الفيلم مفيهوش إفيهات هي شخصية بتمر بسلسلة من الأزمات، وأنا بعتمد في الشخصيات اللي بقدمها تكون مختلفة وبحاول أتنوع قدر الإمكان".
وأضاف: "أنا مركز من سنتين على الكوميديا، وناوي أقدم لمدة 10 سنين كمان كوميدية عشان نسلي الناس ونضحكهم.
وتابع: "ما كانش بيهمني تحقيق الإيرادات، ولكن النجم عشان يثبت أقدامه في السينما لازم نهتم بشباك التذاكر؛ لأن ده أهم معيار لنجم السينما، فأنا حاليا بهتم بالإيرادات".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- أحمد الفيشاوي يطرح البوستر الرسمي لـ "السيستم" وهذا ماقاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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