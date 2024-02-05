بالصورة- أحمد الفيشاوي يطرح البوستر الرسمي لـ "السيستم" وهذا ماقاله

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري أحمد الفيشاوي البوستر الرسمي لأخر أعماله السينمائية و هو فيلم "السيستم" و ذلك عبر حسابه الخاص، و حمس الجمهور لمشاهدة الفيلم حيث علق على المنشور قائلاً: "السيستم هو الحل ٧ فبراير بسينمات مصر و قريباً بالوطن العربي،تأليف احمد مصطفي،فيلم للمخرج أحمد البنداري".



و في وقت سابق، صرح أحمد الفيشاوي قائلاً : "الفيلم مفيهوش إفيهات هي شخصية بتمر بسلسلة من الأزمات، وأنا بعتمد في الشخصيات اللي بقدمها تكون مختلفة وبحاول أتنوع قدر الإمكان".

وأضاف: "أنا مركز من سنتين على الكوميديا، وناوي أقدم لمدة 10 سنين كمان كوميدية عشان نسلي الناس ونضحكهم.

وتابع: "ما كانش بيهمني تحقيق الإيرادات، ولكن النجم عشان يثبت أقدامه في السينما لازم نهتم بشباك التذاكر؛ لأن ده أهم معيار لنجم السينما، فأنا حاليا بهتم بالإيرادات".

