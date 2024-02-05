بلوك شتوي أنيق..منة فضالي تبهر الجمهور بجمالها - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية منة فضالي على الجمهور بلوك رئع من خلال صور لها شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الخاص، وظهرت منة بلوك مميز إرتدت فيه توب باللون الأسود ذات عنق عالي مع تنورة قصيرة من الجلدت الأسود اللامع و معطف باللون الرمادي و الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج هادئ، ونظارة شمسية على عينيها.



​​​​​​و في وقت سابق، نشرت منة فضالي صورة من كواليس تصوير أحدث أعمالها مسلسل "محارب" التي تشارك بطولته الممثل المصري أحمد زاهر، وعلقت كاتبة: "بنعمل حاجة حلوة يا رب تعجبكم، محارب رمضان 2024 ان شاء الله، من تاليف محمد سيد بشير وإخراج الأستاذة شيرين عادل، دعواتكم، أحلى شغل أما تكون بتشتغل مع اعز أصحابك و في كيمياء ما بنكم، أحمد زاهر، حسام ومريم".

مسلسل "محارب" من بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

