بمشهد مؤثر.. صبا مبارك تحمس الجمهور لمسلسل "بين السطور" إلى جانب أحمد فهمي

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة الأردنية صبا مبارك مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله مشهداً رومنسي مؤثر من مسلسلها "بين السطور" ظهرت فيه إلى جانب الفنان المصري أحمد فهمي، وحمست الجمهور لمشاهدة العمل بالتعليق: "هند وحاتم".
وكانت اعتبرت صبا مبارك أن دورها في مسلسل "بين السطور"، أتعبها نفسياً، وقالت: "المسلسل صعب وأخذ من توازني النفسي شويتين حلوين، وقعدت بعده في البيت شهرين متنحة مش عارفة أعمل إيه".
مضيفة: "التجربة كانت طويلة، وطريقة حكي القصة معقدة وفي أزمنة مختلفة، لكن فخورة بالتجربة وكل عناصرها".
وعن دورها في المسلسل، قالت: "القصة تتكلم عن إعلامية مشهورة جدا، ماضيها يعود ليفسد حاضرها، وكل حياتها على مفترق طرق، ومضطرة تأخذ قرارات من نوع لو حصلت غلطة ممكن حياة إنسان تبوظ".
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