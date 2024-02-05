انتعاشة فنية.. صدقي صخر يشارك بثلاث أعمال في رمضان 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفنان صدقي صخر السباق الرمضاني 2024 بـ 3 أعمال فنية، ومن أبرزهم: كامل العدد 2، ومسلسل فراولة ومسلسل لانش بوكس.

حيث انضم مؤخرًا صدقي صخر للجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، ويقدم شخصية تحمل اسم كريم، ويضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: دينا الشربيني، صدقي صخر، شريف سلامة، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

صدقي صخر

ويشارك أيضا صدقي في مسلسل لانش بوكس، ويقدم دور حامد، وهو عمل مأخوذ من مسلسل امريكي، وهو من بطولة غادة عادل، جميلة عوض وفدوى عابد وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمرو مدحت وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وأخيرًا، يشارك صدقي صخر في مسلسل فراولة، وتحمل شخصيته اسم إبراهيم، والعمل من بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.

ويعتبر مسلسل صوت وصورة هو أحدث أعمال صدقي صخر بشخصية لطفي عبود وقد احتل رقم ١ في مشاهدات منصة Watch it منذ بداية عرض حلقاته، بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it

كما عرض مؤخراً لصدقي صخر فيلم "أنف وثلاث عيون" بدور العرض المصرية والعربية المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي.

صدقي صخر

يذكر أن أحدث أعمال صدقي صخر كانت مسلسل ريفو الذي حقق ردود فعل إيجابية على شخصية «مروان» بعد عرضه على منصة watch it، مسلسل ريفو بطولة النجوم أمير عيد، صدقي صخر، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبد الرحمن ومحسن محي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى أسماعيل.

وخاض صدقي صخر مؤخرًا تجربة جديدة خارج مجال التمثيل، حيث شارك بالغناء مع فرقة "كهارب" في أغنيتهم الجديدة "لساني سايب"، وظهر صدقي في فيديو كليب الأغنية وهو يعزف على آله الهارمونيكا ويصاحبها بالغناء مع فرقة "كهارب" والأغينة من كلمات وألحان يوسف عطوان، ومن إنتاج مختار السايح والفيديو كليب من تصوير وإخراج كفراوي ومونتاج سارة عبد الله.

ويُعرض لصدقي صخر على منصة Viu مسلسل أنصاف مجانين 2، وعلى منصة شاهد vip يُعرض مسلسل قواعد الطلاق الـ 45، وقد احتل المسلسل تريند المنصة طوال فترة عرضه، كما يعرض له على منصة Watch IT مسلسل ريفو ومسلسل اتزان، وعلى المستوى السينمائي شارك صدقي في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، والفيلم من إخراج وتأليف عمرو عابد، وإنتاج كريم قاسم.

يشارك الفنان صدقي صخر فى مسلسل “فراولة” بطولة النجمة نيللى كريم، تمهيداً لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل، من إخراج محمد على، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

حيث انتهىت أسرة العمل من تصوير اسبوعين من العمل، الذى تدور أحداثه في إطار إجتماعى لايت كوميدى .

شخصية صدقي صخر

ويجسد الفنان صدقى صخر شخصية طبيب نفسى في أحداث المسلسل، حيث تجسد نيللى كريم شخصية ابنة حارس عقار والذى يجسده الفنان حجاج عبد العظيم ووالدتها قارئة للفنجان في أحداث المسلسل.

وتعاقد بشكل رسمى كلا من شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

وكانت دخلت النجمة نيللى كريم، لوكيشن تصوير مسسلها الجديد “فراولة” الثلاثاء الماضي في أحد البلاتوهات، والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

قصة المسلسل

وتدور أحداثه في رحلة صعود لسيدة من الصفر إلى سيدة مجتمع.

وتعاقد بشكل رسمى على المشاركة في بطولة المسلسل بجانب نيللى كريم كلا من شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج هعبد العظيم، دنيا سامى، وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما من المقرر أن ينضم عدد من الفنانين المرشحين خلال الايام المقبلة

وكانت شاركت النجمة نيللي كريم فى مسلسل “روز وليلى” الذي تقوم ببطولته مع النجمة يسرا.

شخصية يسرا ونيللي كريم

وتقدم يسرا ونيللي كريم في مسلسل “روز وليلى” دور محققتين مستقلتين، تقوم الجهات المعنية بالتعاقد معهما بعدما تم كشف عملية يتم التحضير لها بواسطة أحد العصابات للاحتيال على أحد البنوك، لتقوما بكشف هذا اللغز وحله.

قصة روز وليلي

حيث تدور قصة المسلسل في إطار كوميدي مطعم ببعض أحداث الأكشن والإثارة والمغامرات.

أبطال روز وليلي

ويضم العمل في بطولته إلى جانب يسرا ونيللي كريم عدد من الفنانين على رأسهم أحمد وفيق، هشام عاشور، مروان يونس، وتيام مصطفى قمر، وعدد من الفنانين الأخرين.

ويكتب ويخرج المسلسل ليسرا ونيللي كريم مخرج وكاتب عالميان، فالمسلسل كتبه المؤلف الإنجليزي كريس كول الذي قدم العديد من الأعمال الفنية الهامة، ويخرج المسلسل المخرج البريطاني الشهير أدريان شيرجولد، والمتخصص في الأعمال التليفزيونية بشكل خاص.

وكانت شاركت النجمة نيللي كريم فى فيلم “ع الزيرو” الذي عرض فى السينمات.

وأكد الفنان محمد رمضان أنه لن يستطيع رفض فيلم "ع الزيرو" لأنه تعاون فني مع عائلة العدل جروب ويفتخر بالعمل مع النجمة نيللي كريم، والنجمة جومانا مراد وباقي فريق العمل، ويركز على التغيير وحريص على التنوع بشكل دائم.

قصة الفيلم



ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

وكانت شاركت النجمة نيللي كريم فى فيلم “ڤوي! ڤوي! ڤوي” مع النجم محمد فراج الذي حقق نجاحًا وأشاد به الجمهور.

تدور أحداث فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي، في إطار كوميدي، حول شاب ينضم لفريق كرة قدم للمكفوفين، ويفوز في خداع كل من حوله، وضم في بطولة العمل كلا من: محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال.

وكانت نيللي كريم قد شاركت مؤخرا في موسم دراما رمضان الماضي 2023 من خلال مسلسل عملة نادرة، ويعد مسلسل عملة نادرة أول دور صعيدي للفنانة نيللي كريم وأول عمل صعيدي يقوم بإخراجه محمد العدل، وأول عمل صعيدي يقوم بكتابته دكتور مدحت العدل.