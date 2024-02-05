سميرة سعيد تتعاون مع عمرو مصطفى فى أغنيتين جديدتين

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت المطربة سميرة سعيد عن انتهائها من أغنيتين تتعاون فيهما مع الملحن عمرو مصطفى، ومن المقرر طرحهما خلال الفترة المقبلة.

أغاني سميرة سعيد مع عمرو مصطفى

وأبرز تلك الأغانى التى شهدت تعاون عمرو مصطفى مع الديفا: "خليك في وقتك، طعم الأيام، كلنا إنسان، كل الأوقات، يوم ورا يوم، مشتقالك، ما خلاص، لا بينا حلم، قويني بيك، بالسلامة، شاءت الظروف، الحياة والسلام، صعب عليا، الله يسهلك".

وكانت حرصت الديفا سميرة سعيد، علي الترويج لكليبها الجديد "زعلنا من بعض"، الذي من المقرر طرحها قريبا على قناتها بموقع يوتيوب.

حيث نشرت برومو الأغنية عبر حسابها علي إنستجرام، وهي من كلمات رمضان محمد وألحان محمد يحيي وتوزيع أمير محروس، وإخراج نضال هاني.

وكانت طرحت سميرة سعيد مؤخرا، أغنيتها الجديدة "يامي"، " YAMMI "، وهى الأغنية الثامنة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.

من ناحية أخري احتفلت الديفا سميرة سعيد اليوم بعيد ميلادها، والتي قدمت أغانى مهمة في مشوارها تركت بصمة كبيرة مع جمهورها في كل مكان، وما

زالت تتمتع بروح الطفولة والبراءة التى جعلتها أيقونة من أيقونات الغناء في الوطن العربي.

ونشرت الديفا صور عدة على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وعلقت قائلة: “عام طويل آخر ورقم آخر يُضاف إلى عمري، لكن لا يزال من الرائع أن أُحاط بهذا الكم من الحب والاهتمام، شكرًا لكم على جعل عيد ميلادي دائمًا خاصًا، وبالتأكيد مع كل هذه الأمنيات، ستكون رائعة”.