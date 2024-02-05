رمضان 2024.. الصور الأولى لـ مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا، لكواليس مسلسل "الحشاشين"، الذي يخوض به الفنان كريم عبدالعزيز الموسم الرمضاني المُقبل 2024.

تدور أحداث مسلسل "الحشاشين" في القرن الـ 11 حول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين.

المسلسل يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم فتحي عبدالوهاب ،أحمد عيد، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

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