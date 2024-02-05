آيتن عامر تطلب الدعاء لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - طلبت الفنانة آيتن عامر، من متابعيها عبر السوشيال ميديا الدعاء لها في ليلة "الإسراء والمعراج" المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

ونشرت آيتن، منشورا يتضمن الأعمال المستحب عملها في هذه الليلة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ادعولي معاكوا" .

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "بدعيلك في كل صلاة" ، "الله يوفقك" ، "مستحيل أنساكي من دعواتي" ، "جزاكي الله خير" .

يذكر أن، آيتن عامر تشارك بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطوله الفنان ياسر جلال، ومسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي والمقرر عرضهما خلال موسم دراما رمضان المقبل 2024.

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