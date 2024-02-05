فن ومشاهير

آيتن عامر تطلب الدعاء لهذا السبب

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - طلبت الفنانة آيتن عامر، من متابعيها عبر السوشيال ميديا الدعاء لها في ليلة "الإسراء والمعراج" المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

ونشرت آيتن، منشورا يتضمن الأعمال المستحب عملها في هذه الليلة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ادعولي معاكوا" .

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "بدعيلك في كل صلاة" ، "الله يوفقك" ، "مستحيل أنساكي من دعواتي" ، "جزاكي الله خير" .

يذكر أن، آيتن عامر تشارك بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطوله الفنان ياسر جلال، ومسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي والمقرر عرضهما خلال موسم دراما رمضان المقبل 2024.

اقرأ أيضا:

تعرف على القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

"8 نجوم".. أبرز الغائبين عن دراما رمضان 2024

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا