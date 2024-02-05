الجمعة.. افتتاح "الأقصر الأفريقي" بمعبد الأقصر بحضور وزيرة الثقافة ووفود من 34 دولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

صرح السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أن افتتاح الدورة الثالثة عشرة يوم الجمعة 9 فبراير بمعبد الأقصر بحضور السيدة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ووفود من 34 دولة أفريقية وعدد من الدول الأوروبية.

وأضاف أن فعاليات الحفل ستبدأ من نهر النيل حيث تتحرك الذهبيات الفرعونية النيلية بمصاحبة فرق فنون شعبية مصرية بالوفود التي ترتدي ملابسها التقليدية في عرس أفريقي نيلي إلى المعبد، حيث يستقبل أهالي وأبناء الأقصر الوفود على شاطئ النيل أمام المعبد.

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان بأن الحفل سيبدأ بفقرة عن فلسطين من أشعار الشاعر الكبير فؤاد حداد وأداء الفنانة آية حميدة، ثم فقرة فنية عن شعار المهرجان "أفريقيا كل الألوان" كلمات وألحان هيثم الخميسي وأداء ياسمين الهواري ومروان محمد وزياد رحال، ثم كلمة السيدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لافتتاح الدورة الثالثة عشرة، ويليها كلمات للنجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان.

وستشمل فقرات الحفل صعود لجان تحكيم المسابقات الأربع، ومسابقة فاكتوري، وينتهي الحفل بتكريم الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم والمخرج المغربي حسن بن جلون والممثلة البوركينة آيا كيتا والمنتج جابي خوري والمخرج خيري بشارة الذي تحمل الدورة اسمه. الحفل رؤية بصرية إهداء من مهندس الديكور فوزي العوامري، وتقديم الإعلامية المغربية وفاء مراس والفنانة ياسمين الهواري، وإخراج مسرحي أحمد مختار، وإخراج تليفزيوني داليا سالم من قناة نايل سينما.