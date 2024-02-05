صور جديدة من "آنستونا" بطولة دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد في "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل "موسم الرياض" الترويج لمسرحية "آنستونا" التي انطلق عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم ويشاركها نخبة من نجوم المسرح منهم الفنان بيومي فؤاد.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "موسم الرياض" على "انستجرام" صورا من العرض المسرحى "آنستونا" وظهرت خلالها الفنانة دنيا سمير غانم وهي تقدم عدد من الاستعراضات ورافقها كلًا من الفنان بيومي فؤاد، الفنان سامي مغاوري، الفنان كريم عفيفي، وعلقت الصفحة على العرض: "الفنانة دنيا سمير غانم والفنان بيومي فؤاد يقدمان المسرحية الكوميدية آنستونا على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض".

وكشفت الفنانة دنيا سمير غانم مؤخرًا عن كواليس واستعدادات العرض المسرحي "آنستونا" عبر كاميرا "ET بالعربي" وأعربت عن سعادتها بعرض المسرحية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

تدور أحداث مسرحية "آنستونا" حول مطربة تعيش في حارة شعبية وتحلم بالوصول للنجومية والشهرة ويتم اكتشافها من قبل مايسترو يؤدي دوره الفنان بيومي فؤاد، يشارك ببطولة المسرحية كلًا من سامي مغاوري، ألحان المهدي، كريم عفيفي، عمرو عبدالعزيز، تأليف كريم سامي، إخراج خالد جلال.

يذكر أن أخر مشاركات دنيا سمير غانم كانت بمسلسل "جت سليمة" والذي عرض ضمن موسم رمضان 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.