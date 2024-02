الإفراج عن مغني الراب كيلر مايك بعد القبض عليه بحفل توزيع جوائز جرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أفرجت السلطات الأمريكية عن مغني الراب الأمريكي كيلر مايك بعد ساعات من القبض عليه في مسرح كريبتو أرينا بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية عقب حفل توزيع جوائز جرامي وفوزه بـ 3 جوائز، إثر اتهامه بالاعتداء بالضرب.

وأعلن محاميه وفقًا لموقع "Variety" أن "كيلر" تم الإفراج عنه وسيستكمل احتفاله بالفوز الكبير بحفل توزيع جوائز جرامي، وقام أحد الصحفيين بموقع "The Hollywood Reporter" بالكشف عن تفاصيل القبض على مغني الراب الأمريكي عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق قائلا: "الرابر كيلير مايك تم القبض عليه بعد الفوز بـ 3 جوائز جرامي وهي: أفضل أغنية راب وأفضل مؤدي وأفضل ألبوم راب".

وشهد حفل توزيع جوائز جرامي فوز "كيلر مايك" بأول جائزة جرامي منذ عام 2003، عندما تم ترشيحه لأول مرة وفاز بها عن فيلم "The Whole World" لفرقة "OutKast" لأفضل أداء راب لثنائي أو مجموعة، كما تم ترشيحه أيضًا لجائزة أفضل أغنية راب عام 2018 عن أغنية "Chase Me".

واحتفل نجوم الموسيقى والغناء من حول العالم بالفعالية الموسيقية الأبرز بحفل توزيع جوائز جرامي في دورته الـ 66 هذا العام وسط حضور ألمع نجوم الموسيقى والغناء وتنافسوا على العديد من الفئات الموسيقية والغنائية.