شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفايد مطرب the voice يطرح أغنية "طول الغياب" بتوقيع هاني محروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح خالد الفايد مطرب the voice أغنية جديدة تحمل اسم "طول الغياب" من كلمات محمود عبد الله وألحان محمود شوقى وتوزيع جيزو وهندسية صوتية هانى محروس، وتقول كلمات الأغنية:

طول الغياب بينك وبيني

مجاش في بالي

متأكد أنك مش ناسيني

وحالك هو حالي

في ناس هنا كتيرة الـ آه يتمنوهالي

ودي مشكلة كبيرة

شوف صرفة وحلهالي

زاد اشتياقي فيا

وانت اللي باقي ليا

معقول يهون عليك حبيبك

وترضاهالي

طول الغياب بينك و بيني

مجاش في بالي

متأكد انك مش ناسيني وحالك هو حالي

في ناس هنا كتيرة الـ آه يتمنوهالي

و دي مشكلة كبيرة

شوف صرفة و حلهالي

زاد اشتياقي فيا

وأنت اللي باقي ليا

وقال مؤخرًا مهندس الصوت والمنتج هاني محروس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه يتعاون مع المطرب خالد الفايد مطرب the voice في ألبوم يتضمن عدة أغانى يتم طرحها خلال الفترة المقبلة، على طريقة السينجل، مشيرًا إلى أنها تحمل عددًا من المفاجآت، ويتعاون من خلالها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، متمنيًا أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور.

ونشر الفايد صور برفقة المنتج هاني محروس، وذلك على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلق خالد الفايد على الصور قائلاً: "الحمد لله رجعت لبيتي ووسط عيلتي وحبيب قلبي وأبويا الهندسة".

وحل مهندس الصوت والمخرج هانى محروس ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الزميل عادل عبد الله، وفى لقائه قال محروس ان زوجته السيدة عفاف جريس هي وش السعد عليه وهى التي دائما تسانده وتقف بجواره في أشد المحن وهى التي تواجه بأخطائه لأنها مرآته الحقيقية.

كما تحدث هانى محروس في الحوار مع الزميل عادل عبد الله عن ابنته نيكول التي يرى أنها تمتلك خبرات قوية في عالم الديجتال حاليًا وأيضا تحدث عن ابنه جو وإمكانياته في عالم الموسيقى، كما قال إنه ينتمى لعائلة فنية كبيرة قادها والده الراحل الكبير محروس عبد المسيح، الذى كان من مشايخ الإنتاج الغنائى في الوطن العربى وشقيقه المخرج والمنتج الكبير نصر محروس.

وأشار هاني محروس إلى أنه تعلم منه الكثير كما تعلم هندسة الصوت من شقيقه أمير لذلك عشق تلك المهنة التي ورثها من عائلته قائلاً: "إن من لديه أشقاء مثل نصر وأمير ولم يتعلم منهم يبقى مش بيفهم".

كما تناول في حديثه أهم الصعوبات التي واجهته لكى يصل إلى مرتبة المنتجين الكبار في عالم الكاسيت، وعلاقته بالمطرب مصطفى حجاج الذى ينتج له ألبوماته كما تحدث عن أحد اكتشافاته الجديدة وهى المطربة نورهان المرشدى وما هو جديدها.

جدير بالذكر أن هاني محروس، احتفل مؤخرًا بنجاح أغنية "سطلانة"، وذلك بعد أن تصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ويوتيوب، وذلك عقب احتفال لاعبي النادي الأهلي بكأس دوري أبطال أفريقيا، أغنية "سطلانة" غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، هندسة صوية هاني محروس.