الأوبرا تحتفل بالإسراء والمعراج بحفل إنشاد ديني يوم 8 فبراير

القاهرة - سامية سيد - تحتفل دار الأوبرا المصرية تحت قيادة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية بليلة الإسراء والمعراج بإقامة حفل إنشاد دينى تحييه فرقة الإنشاد الدينى بمحتواها وشكلها الجديد.

ويقام الاحتفال "النقشبندي في الإسراء والمعراج" يوم الخميس 8 فبراير 2024 الساعة 8 مساء على مسرح الجمهورية تحت إشراف المايسترو عمر فرحات وإعداد وتحفيظ الفنان مصطفى النجدى بمشاركة الفنان أحمد العمرى، وطه حسين، بلال مختار، حاتم زيدان، إبراهيم فاروق، فارس عبد العال، أحمد حسن، حسام صالح.



حفل الإنشاد

وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى تعقد مؤتمرًا صحفيًا فى الثالثة والنصف عصر الأربعاء المقبل بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل المشروع الفنى الجديد 100 سنة غنا المقام بالتعاون مع النجم على الحجار.