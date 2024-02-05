بالصور- تيا ديب إبنة نوال الزغبي تستعرض أنوثتها و جمالها بلوك كاجوال رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بأخر إطلالة لها على الجمهور من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، وظهرت تيا بلوك كاجول إرتدت فيه توب متعدد الالوان شفاف ذات أكمام طويلة كشفت منخلالها عن كتفيها مع سروال جلد باللون الاسود وحزام أسود على جصرها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، مع نظارت شمسية على عينيها.
و في وقت سابق، سحرت تيا ديب عيون الجمهور بإطلالة رائع من خلال صورة عبر حسابها الخاص ظهرت فيها مرتديةً توب باللون الأسود ضيقة مع سروال واسع من الجينز و نسقت معهم معطف من الجلد الاسود طويل و إعتمدت لشعرها تسريحة الضفائر مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
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