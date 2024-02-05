بعد أربعة ايام فقط على طرحها..مايا دياب تحقق هذه الأرقام القياسية بأغنيتها "كلن قالولي"

ميرنا وليد - بيروت - تحقق الفنانة اللبنانية مايا دياب نجاح كبير بأخر أغنية طرحتها و هي بعنوان "كلن قالولي" حيث وصلت مشاهدات الأغنية بعد أربعة أيام على طرحها إلى 743 الف و 996 مشاهدة على يوتيوب.



و كانت طرحت مايا دياب ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم MYMAYAV بعد طول إنتظار، إذ كانت قد صدرت الاغنيات الأولى من الالبوم بالأشهر الماضية، وهي "طاقة إيجابية" و"تقلان".

وتقدم مايا لمحبيها أغنيات منوعة من حيث اللهجات والأنماط الموسيقية:

"كلّن قالولي" هي الاغنية اللبنانية التي تتعاون بها مجددا مع الفنان اللبناني زياد برجي من حيث الكلام واللحن وهي من توزيع هادي شرارة. وتدمج مايا بهذه الاغنية الكثير من مشاعر الحب والحزن بأسلوبها وإحساسها الخاص.

وبعد نجاح أغنية ديالي باللهجة المغربية، تكرر مايا تجربتها مع جمهور المغرب العربي بأغنية "قولّي" وهي من كلمات والحان محمد المرابط وتوزيع يونس الجحفاوي.

أما الأغنية الثالثة من الألبوم فهي مصرية بعنوان "تعالى وافرح" من كلمات احمد المالكي، الحان مدين وتوزيع هادي شرارة.

