بالفيديو- أشرف عبد الباقي يشوق الجمهور لأحداث مسلسله "جولة أخيرة" وهذا ما قاله للجمهور

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أشرف عبد الباقي مقطع فيديو عبر حسابه الخاص مع الجمهور أظهر من خلاله مشهد من أحدث اعماله وهو مسلسل "جولة أخيرة"، و حمس الجمهور للحقات القادمة حيث علق بالقول: "تفتكروا شبكة هيلاقي رامي؟".



مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وبدأ تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر آب الماضي .

وتدور الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي، حول شخصية الدكتور (يحيى)، الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدربه القديم الملقب بـ(تامبي)، والذي يحاول إعادته لممارسة رياضة الفنون القتالية.

