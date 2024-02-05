عايشة حالة.. أصالة تطرح أغنيتها الجديدة على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "عايشة حالة"، وهي من كلمات هانى رجب وألحان محمد عبيه وتوزيع احمد ضياء.

وتقول كلمات الأغنية:

عايشة حالة قبل مِنَك

طول حياتي معيشتهاش

شُفت فيها وانتَ جَنبي

كل حاجة مشُفتهاش.

وَصَلتِني الجنة اللي انا مدخَلتهاش

عَرفتِني الحِلو اللى في الدنيادي بيك

لو ليا دعوة مُستجابة مَقولتهاش

دِلوقتي هَدعي ربنا انى ابقىَ ليك.

وابقىَ معاك

دايماً مِتطَمِنة.. وبكلمة حنينة

حُبَك يفضَل يعيش طول الزمان.

والأيام

بُكره هتِثبِت قوي.. إنى بَحِبَك قوي

ومكانى معاك أكيد أفضَل مكان.

إنتَ عَندي ف حِتة تانية

مش مُجَرد إهتمام .

إنتَ مَصدَر السعادة

انتَ مِحوَر الكلام

صندوق

وطرحت مؤخرا النجمة أصالة نصرى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "صندوق" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

جنة الحب

كما طرحت أصالة نصري أغنيتها "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

وكانت حرصت الفنانة أصالة على مشاركة جمهورها ومتابعيها لقطات جمعتها بزوجها فائق حسن، وذلك بعد حضورهما سويًا حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards.

حيث كتبت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» قائلة: "إلك روحي لأنك اعتنيت فيها إلك قلبي لأنك داريته شكرًا سيّدي ياحبيبي شكراً أبي على اهتمامك فيّي".

أصالة وزوجها فائق حسن

وأضافت: "تعلمت معك الحب على أصوله والفن على أصوله وأهم شي شفت معك الدّنيي دنيي إلك بهديك نفسي وكلّ شي سوا نحنا عم نصنعه ونتايجه إلنا نحنا الاتنين سوا ياجوزي العظيم".

وشهد حفل joy awards، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي بالسعودية، حضور كبير من نجوم العالم، وقدم الحفل كارمن بصيبص ووسام بريدي.

وقدمت الفنانة أصالة أغنية “فوق بقى” خلال حفل توزيع جوائز joy awards، حيث ظهرت بإطلالة جذابة مرتدية فستان أحمر اللون.

وضمت قائمة ضيوف الحفل مجموعة من الفنانين، منهم نجوم عالميين، ونجوم من الوطن العربي، وعدد كبير من نجوم الفن المصري، أبرزهم ياسمين صبري ويسرا وشيرين عبدالوهاب.

يشار إلى أن حفل joy awards، يقام في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.

طرحت الفنانة أصالة ميدلي أغنية “لحقت نفسي” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكتبت أصالة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر عقب طرح الأغنية: الفنً عالم رحب وطن حبيب أهداني كلّ اللي بحلم يكمّل معي بهالحياة.. شغف ممتع حلمّ متجدّد تتجدّد معه أيامي.. تعالوا نجرّب نفصل عنّ كلّ شي ونروح مشوار حلو مع صولا زينت لكم المكان بكلّ شي زينه..بتمنّى فرّحكم قدّ الفرح اللي بقلبي وأنا عم غنّي لكم".



وكانت روجت الفنانة أصالة لأبوم "لحقت نفسي" بشكل مختلف من خلال حذفها لجميع صورها عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور العالمي "إنستجرام" ونشرت صور بوسترات الألبوم فقط.

وكتبت أصالة لجمهورها في منشور لها: "بقدّملكم لكم كلّ الأوقات الحلوة المليانة محبّة وصحبة وعمل دءوب لإنجاز مشاهد من مواقف من مشاعر ..أغاني بتحكي عنّي وبتحكي عنكم .. عشنا أنا وحبيبي شريكي وصديق الرّوح فايق أيّام طويلة بأماكن كتيرة لنرسم كلّ صورة وكيف لازم تطلع بأحلى وأطيب ما يمكن".

وأضافت: "بدّي أشكر كل صديق عزيز موجود اسمه بالأغاني الستّة اللي رح تسمعوها وبعد وقت قليل رح أتبعهم بستّ أغاني بتقديم مختلف وشكرًا لأخي وسندي أنوس وفريق كبير معه بيساندني وبيفكّر لي".

وتابعت: "الموسيقى وطن رح ننضم إله أنتوا وأنا لنسمع نفس الحكاية بذات الوقت .. ما بخفيكم خايفة وكأنًي أوّل مرة رح قدّم لكم أغاني .. كتير تعلّقت بكل أغنيه غنّيتها ويمكن فيه أغاني عدتهم أكتر من عشر مرّات وبكلّ مرّة كنت عم دوّر على ست أنا بعرفها والقصّة قصّتها وعندا شخصيّة ضروري تكون حلوة والجمال اللي بشوفه فيها بتمنى تشوفوه متلي بتمنّى الأغاني تخلّلي أوقاتكم حلوة".

واختتمت المنشور قائلة: "كلّ المحبّة وكل الامتنان على أيّام كتيرة ساندتوني فيها وقويتوني وفيكم كبرت.. هلّا أنا عم ردّ محبّتكم بمحبّة بموسيقى بإخلاص بالإبقاء عالالتزام الّلي منّ خلاله بدينا سوا وكبرنا سوا وكلّنا محبّين الفن وأهله ..الّلي عمّ قدمه بطريقتي لوطني الغالي (الموسيقى) هو أحلى وأغلى ما عندي بفضل الله.. ورح أحكي تباعًا عنّ كلّ أغنية على حدن .. حبايبي راح يكون بأول أكتوبر بين إيديكم بعض من روحي على شكل أغاني ومتل ما بدينا مكملين".

حددت النجمة أصالة يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر المقبل لطرح أولى أغنيات ألبومها “لحقت نفسي” بعنوان "مارس أبريل" والتي تعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود عليم والملحن نور عز العرب، والموزع الموسيقي أحمد المغربي.

وتقدم أصالة ألبوم "لحقت نفسي" باللهجة المصرية ومن المقرر أن يضم الألبوم 6 أغنيات فقط تطرح كل أغنية بشكل منفرد.

وكانت طرحت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة “العجب فى الهوي”، على يوتيوب وذلك بعدما طرحت البرومو الرسمي للأغنية باللهجة الخليجي.

وأغنية ‫العجب في الهوى‬ جديد ‫أصالة‬، كلمات: ‫الصامل‬، ألحان: مُبهم، توزيع: سيروس.

وكانت أعربت النجمة أصالة عن سعادتها بنجاح ديو "الحب الأبدي مع النجم ماجد المهندس قائلة: الأغنية منّ أوّل حرف مليئة بالحب وفيها أحلى الذكريات وحلم تعيشه وعنوان حياة فيها اتولدت من جديد، لذلك غنتها من كل قلبها، مشيرة إلى أن قلبها مع هذه الأغنية مليء بالفرح والطمأنينة وقدّمت كلّ ما عندها منّ محبّة وموهبة ومزجت صوتها مع كلّ نغمة ووهبت بعض من روحها فيها.

وأشادت بالمطرب ماجد المهندس الذى شاركها الأغنية، مشيرة إلى أن صوته يشبه خيطان الحرير متصاعد بمنتهى العذوبة موهوب وفي لموسيقاه.

وأوضحت أن الأغنية لحّنها محمود خيّامى وهو من الموهوبين الكبار بكلّ مرّة تحقق معه النجاح ولا يصدق أنّه من الأوائل بجيله وهذا الشّعور يجعله يتسابق ويتجدّد كما وزّعها فنّان كبير وصديق للكلّ وقريب المايسترو مدحت خميس.

أصالة وماجد المهندس

وكانت حرصت المطربة أصالة، على تهنئة الفنانة اللبنانية إليسا على أغنيتها الجديدة “بتمايل على الbeat” والتي طرحتها منذ أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكتبت أصالة عبر حسابها على تويتر قائلة: “أغنية فيها طاقتك فيها طيابتك، وفيها جديد أنتي سبّاقة دائمًا فيه.. كتير حلوة الأغنية كلّ التّوفيق بتمنّى لك النجاح والسعادة والصحّة لصديقتي الحبيبة ألّوسه #انا_بتمايل_على_الbeat”.

أصالة

وتصدرت أغنية إليسا بتمايل على الـbeat تريند تويتر في 13 دولة عربية، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها، كما دخلت قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

بتمايل على الـbeat من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل وهندسة صوتية إيلي بربر، وجرى تسجيلها في استوديو هادي شرارة بيبروت، والكليب من إخراج إنجي جمال.

إليسا

أحدث أغاني إليسا 2023

كانت أحدث أغاني إليسا من خلال أغنية أنا وبس، وتقول كلماتها بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بشوف القمر حدي والهوا عا خدي وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير وبطير من كتر الفرح لبعيد وبصير عم برسم معك مواعيد ويزيد حبك بالقلب بيزيد وبروح وبروح وبروح عا دنيي ما فيها هموم فيها سهر فيها قمر ونجوم الغيوم... فيها بتنمحي الغيوم بتروح بتروح معقول بعدك ما عرفت اني ما بعيش لحظة لو غبت عني خليك لو حتى زعلت مني لا تروح لا تروح خليك حدي غمرني بدي ياك بحبك أنا بحبك أنا وبهواك إنساك صعبة يا حلو إنساك لا تروح لا تروح.

إليسا

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آخر أعمال المطربة إليسا

ويذكر أن طرحت المطربة إليسا، مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس"، كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، إخراج إنجي الجمال.

وتقول كلمات الأغنية :-

بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس

بحس الدنيا كلها ملكي أنا وبس

بشوف القمر حدي والهوا ع خدي

وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير

وبطير من كثر الفرح لبعيد

وبصير عم برسم معك مواعيد

ويزيد حبك بالقلب بيزيد

وبروح، وبروح

وبروح ع دنيا ما فيها هموم

فيها سهر فيها قمر ونجوم

وغيوم فيها بتنمحي الغيوم

بتروح، بتروح

معقول بعدك ما عرفت إني

ما بعيش لحظة لو غبت عني

خليك لو حتى زعلت مني

لا تروح، لا تروح

خليك حدي اغمرني بدي ياك

بحبك أنا، بحبك أنا وبهواك

إنساك صعبة يا حلو إنساك

لا تروح، لا تروح.