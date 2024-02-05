الملك تشارلز الثالث يصدم العالم بإصابته بالسرطان و قصر باكنغهام في بيان تفصيلي

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، العالم اليوم بإعلان خبر إصابته بمرض السرطان.

و خرج بين رسمي من قصر باكنغهام الملكي يؤكد على خبر إصابة الملك بالسرطان، كما و طمأن العالم على صحة الملك و على الخطوات القادمة التي سيأخذها، حيث قال البيان:

"أثناء العملية الجراحية التي أجراها الملك مؤخرًا في المستشفى لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، تم اكتشاف أمر مثير للقلق. حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة أن ذلك هو شكل من أشكال السرطان.

بدأ جلالته اليوم باتباع جدولًا للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة. وطوال هذه الفترة، سيواصل القيام بأعمال الدولة والأوراق الرسمية كالمعتاد.

لقد اختار جلالته مشاركة تشخيصه لمنع التكهنات وعلى أمل أن يساعد ذلك في نشر الوعي عن مرض السرطان في جميع أنحاء العالم.

التفاصيل الكاملة في الرابط بالبايو".



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