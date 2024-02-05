بالصور- ديمة قندلفت تتالق بلوك كاجوال أسود و تخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة السورية ديمة قندلفت بأخر إطلالتها من عمان، حيث سحرت الجمهور بلوك كاجوال إرتدت فيه توب باللون الأسود ذات أكمام قصيرة مع سروال باللون الاسود و حذاء ضخم أسود، وربطت شعرها إلى الأعلى على شكل كعكة مع مكياج رائع اظهرت من خلاله جمال وجهها، و نظارت شمسية كبيرة على وجهها.



و في وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة السورية ديمة قندلفت والفنان المغربي سعد لمجرد وهما يرقصان على أنغام أغنية إسبانية بطريقة إحترافية، بإحدى الأماكن العامة في فرنسا.

هذا الفيديو نال ضجة واسعة، وتفاعل معه المتابعون بشكل كبير، مثنيين على الصداقة التي تجمعهما ومشيدين برقصهما.

