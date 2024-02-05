بصور مميزة مع العائلة و الأصدقاء..سميرة سعيد تستمتع بعطلتها في المغرب

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المغربية سميرة سعيد على الجمهور بصور من المغرب عبر حسابها الخاص، حيث تستمتع بعطلتها مع عائلتها، و ظهرت سميرة بلوك كاجوال مميز حيث إرتدت قميص واسع ملون مع سروال من الجلد الاسود ووضعت على رأسها قبعة من القش، وعلقت على المنشور بالقول: "ما زلت أستمتع بعطلتي في المغرب مع عائلتي و أصدقائي".



و في وقت سابق، شاركت سميرة سعيد الجمهور مجموعة صور من كواليس حلقتها مع الفنانة الإماراتية أحلام منذ أيام.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع إطلالة سميرة سعيد هذه، وتفاعلوا مع صورها، ولكن قد لفت إنتباههم هو الشبه الكبير بين صور سميرة سعيد هذه، وصور الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، مؤكدين على التشابه بين ملامحهما.

