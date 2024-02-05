المغنية آني لينوكس ونجوم حفل توزيع الجرامي يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طالبت المغنية وكاتبة الأغاني الاسكتلندية آني لينوكس بوقف إطلاق النار في غزة، خلال إحيائها إحدى فقرات حفل توزيع جوائز الجرامي في دورته الـ 66.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب عدد من المواقع العالمية منها "Vice News" مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" ظهرت خلاله المغنية الاسكتلندية وهي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار قائلة: "فنانون من أجل وقف إطلاق النار، السلام العالمي".

واحتج المئات خارج حفل توزيع الجوائز في لوس أنجلوس دعما لفلسطين والمطالبة بإنهاء الحرب، مما أدى إلى تعطيل الوصول إلى السجادة الحمراء.

ولم تكن المغنية الاسكتلندية آني لينوكس هي الوحيدة التي خرجت عن صمتها ودعمت الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات الكيان الصهيوني والقصف المتواصل على قطاع غزة، ونزوح المواطنين من منازلهم وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي، وكان من أبرزهم المغنية وعازفة الجاز الأمريكية إسبيرانزا سبالدينج التي ظهرت وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية.

كما ظهرت كاتبة الأغاني الأمريكية أجا مونيت وهي تحمل حقيبة على شكل "بطيخة"، إلى جانب الفرقة الموسيقية الأمريكية "بوي جينيس" وارتدوا شارات "فنانين لوقف إطلاق النار".

وشهد حفل توزيع جوائز جرامي هذا العام العديد من المواقف المحرجة منها القبض على مغني الراب الأمريكي كيلر مايك في مسرح كريبتو أرينا بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية عقب الحفل وفوزه بـ 3 جوائز جرامي بتهمة الاعتداء بالضرب.

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